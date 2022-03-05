Львов, Украина, 5 марта, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Три гражданина Узбекистана попали в ДТП при выезде из Львова, один из них скончался. Об этом 5 марта сообщает посольство Узбекистана в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Посольство Республики Узбекистан на Украине с прискорбием вынуждено сообщить, что три гражданина республики… попали в автомобильную аварию при подъезде к польской границе», — говорится в сообщении.

В посольстве сообщили, что в результате трагедии погиб один человек, еще двое пострадали. Отмечается, что во Львов был срочно направлен представитель группы волонтеров посольства, квалифицированный врач — Темурбек Юсупов.

«Выражая соболезнование родственникам … (погибшего), хотели бы заверить всех родных и близких пострадавших соотечественников в том, что посольством будут предприняты максимальные усилия по сохранению их жизни, включая обеспечение медикаментами и проведение консультации с ведущими врачами Украины», — написал посол Узбекистана Алишер Курманов на странице в соцсети Facebook.

Он также подчеркнул, что посольство предпримет усилия по отправке тела мужчины на родину в максимально быстрые сроки в соответствии с традициями народа.