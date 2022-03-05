Вашингтон, , 14:59 — REGNUM Возможности у российской армии намного выше, чем у армии Украины. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу BBC.

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Он отказался признать, что поражение Украины неизбежно, напомнив поговорку о неизбежности лишь двух вещей — смерти и налогов. По его словам, трудно в полной мере оценить, насколько Украина способна сопротивляться.

«Но, конечно, правда в том, что вес российской армии, если Россия вложит в неё все силы, намного превышает то, на что способна Украина», — сказал Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь заявил, что США готовы начать диалог с Россией при условии, что Москва остановит спецоперацию на Украине.

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