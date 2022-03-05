Москва, , 14:49 — REGNUM Есть основания полагать, что гуманитарные коридоры на Украине могут не заработать из-за действий киевских властей. Об этом 5 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Власти Мариуполя отказываются предоставлять жителям возможность уйти по гуманитарному коридору, который был создан российскими военными. Ещё есть информация из города Херсон, когда открылся гуманитарный коридор, наши представители из министерства по чрезвычайным ситуациям, которые поехали помогать гражданским людям эвакуироваться, хотели доставить туда гуманитарную помощь. Вот якобы, — мы сейчас это перепроверяем, — власти Херсона отказались её принимать», — заявил Лавров.

«Это сообщения, которые нуждаются в перепроверке, но это в принципе очень похоже на манеры киевского режима, к огромному сожалению руководствующегося соображениями нагнетания конфронтации в грубом русофобском ключе. И лишь на последнем месте у него судьбы мирных граждан, включая иностранных студентов», — указал он.