Ереван, 5 марта, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Армении для снайперов дислоцированной в республике военной базы Южного военного округа (ЮВО) Вооруженных сил (ВС) России прошли учения. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба ЮВО.

Иван Шилов ИА REGNUM Снайпер

По данным пресс-службы, российские военнослужащие отработали стрельбу на дистанции 1,5 км. Также они корректировали огонь по условному противнику с помощью специальных приборов.

«В составе снайперских пар военнослужащие уничтожили движущиеся и находящиеся на предельной дальности цели, имитирующие условного противника», — сообщили в ЮВО.

Кроме того, участники учений отработали передвижение по заражённой местности с применением средств защиты и оказание медицинской помощи при ранении.