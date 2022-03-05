Париж, 5 марта 2022, 14:49 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен осудила поставки Европейским союзом (ЕС) дополнительного вооружения на Украину, передает BFM TV.
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Марин Ле Пен настаивает на поддержании дипломатических отношений со всеми сторонами.
«Дипломатические действия должны быть предприняты как можно быстрее», — отметила Марин Ле Пен.
Как сообщало ИА REGNUM, министр по цифровым технологиям Франции Седрик О заявил, что страна сохраняет бдительность перед лицом угрозы кибератак.
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