Москва, 5 марта, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Для укрепления финансово-экономического положения вузов предлагается установить для вузов «нулевую» ставку по налогу на прибыль, а также оказать господдержку в виде субсидирования кредитной ставки по образовательным кредитам — так, чтобы ставка для граждан, желающих получить образование, не превышала трех процентов. Об этом председатель комиссии Генсовета «Единой России» по образованию и науке, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева рассказала в ходе заседания комиссии 5 марта.

Rsv.ru Елена Шмелева

«Отдельный вопрос — доступность программного обеспечения. Мы не раз поднимали его в период пандемии в связи с необходимостью полного набора отечественного программного обеспечения для организации как минимум учебного процесса. Такие платформы есть, и сегодня. На наш взгляд, необходимо за счет господдержки обеспечить российские вузы доступом к этим решениям», — сказала она.

Еще один важный блок инициатив — это поддержка развития инновационных экосистем.

«Мы годами последовательно создавали вокруг ведущих вузов страны инновационные среды, в которых талантливые инженеры, ученые, студенты могут на практике реализовать свой потенциал и одновременно создавать проекты и продукты, продвигающие нашу экономику. Высокотехнологичные предприниматели и компании очень мобильны и чувствительны к условиям среды. Мы не имеем права допустить, чтобы временные трудности, с которыми мы столкнулись сегодня, обесценили или остановили те усилия, которые мы прикладывали годами», — заявила Елена Шмелева.

В этой связи предлагается также оказать господдержку высокотехнологичным компаниям.

«В частности, в рамках госзакупок ИТ-продуктов, выплачивать 50-процентную предоплату ИТ-компаниям с долей локализации более 50%. Так они будут больше обеспечены средствами для текущей деятельности и развития. За счет господдержки необходимо повышать привлекательность и доступность российского оборудования и ПО — вводить льготные кредиты на их приобретение», — резюмировала она.