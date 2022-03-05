Мурманск, 5 марта, 2022, 14:47 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области скончались пять пациентов с ковидом, всего с начала пандемии — 3127, сообщает оперштаб.

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По данным штаба, число заболевших накануне, 4 марта, пополнили 476 северян, 41 из них был госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области с 11 марта возобновят работу игровые комнаты и детские развлекательные центры.