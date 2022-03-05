Новосибирск, , 14:45 — REGNUM В Новосибирске не будет массовых праздничных гуляний в последний день Масленицы. Об этом сообщили в мэрии города.

Масленица Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По информации управления культуры мэрии города Новосибирска, проведение массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Масленицы, не планируется», — сообщили редакции «НГС Новости» в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что это связано с тем, что в соответствии с постановлениями правительства и губернатора Новосибирской области проведение массовых мероприятий не представляется возможным.