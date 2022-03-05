Москва, 5 марта 2022, 14:44 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пытается провоцировать конфликт между НАТО и Россией, заявил 5 марта глава МИД России Сергей Лавров.
Зеленский «немножко грубил он своим кураторам, обвинял их в бездействии», добавил Лавров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия ожидает от Украины информации о следующем раунде переговоров, пока сроков нет.
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