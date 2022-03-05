Москва, 5 марта, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский пытается провоцировать конфликт между НАТО и Россией, заявил 5 марта глава МИД России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Не добавляют оптимизма постоянные озлобленные заявления господина Зеленского», — сказал Лавров, напомнив о последнем заявлении Зеленского в адрес НАТО по нежеланию устанавливать бесполетную зону.

Зеленский «немножко грубил он своим кураторам, обвинял их в бездействии», добавил Лавров.

«И у меня возникает вопрос: если он так расстроился, что НАТО не вступилась за него, как он надеялся, значит он все-таки надеялся на урегулирование конфликта путем вовлечения НАТО во всю эту историю, а не путем переговоров… Получается, что он все-таки стремится спровоцировать конфликт», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия ожидает от Украины информации о следующем раунде переговоров, пока сроков нет.

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

Читайте также: Лавров: Москва ожидает ответа от Киева по новому раунду переговоров