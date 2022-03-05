Симферополь, , 14:44 — REGNUM В Республике Крым принято решение об отмене обязательного предъявления QR-кодов для посещения общественных мест, об этом в телеграм-канале сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов 5 марта.

Галерея QR-кодов Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«В связи с изменениями в указе о режиме повышенной готовности с 7 марта без предъявления QR-кодов посетители будут допускаться на объекты общепита, в салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, объекты спорта, на экскурсии и массовые спортивные мероприятия. Разрешается деятельность предприятий общественного питания без ограничений по времени работы», — написал Аксёнов.

Он также сообщил, что теперь в регионе можно бронировать и заселяться в гостиницы, пансионаты и санатории без предъявления QR-кода. Также в регионе разрешена организация и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, работа организаций досуга.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни целый ряд регионов принял решения об отмене требования QR-кодов. 5 марта решение было принято также властями Воронежской области.