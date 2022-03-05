Москва, 5 марта, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Российский Красный Крест (РКК) в рамках работы волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ доставил 187 тонн гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Донбасса. Помощь уже доставлена в Ростовскую, Воронежскую, Волгоградскую, Саратовскую области и другие регионы страны, сообщил Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

РКК Гуманитарная помощь

В регионах России уже открыто 235 пунктов сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей из Донбасса, 55 из которых работают на базе региональных отделений Российского Красного Креста. Оказать помощь могут все желающие. Партии гуманитарной помощи РКК включают в себя повседневную и верхнюю одежду, а также обувь, нижнее бельё и предметы первой необходимости, включая гигиенические наборы, детские товары, мебель, технику и канцелярские товары.

«Всего для вынужденных переселенцев собрано более 700 тонн гуманитарной помощи, из них Российский Красный Крест доставил 187 тонн — в Ростов, Воронеж, Волгоград, Саратов и другие регионы. Наибольшие объемы принял централизованный склад штаба #МЫВМЕСТЕ, расположенного в Ростове», — уточнил Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Кроме того, Российский Красный Крест открыл счет для сбора пожертвований на помощь вынужденным переселенцам. Сделать пожертвование можно по ссылке. На данный момент собрано свыше 14,6 миллионов рублей. Средства пойдут на обустройство игровых комнат в ПВР, закупку детских колясок и рециркуляторов воздуха, ваучеров в аптеку и супермаркет, чтобы вынужденные переселенцы могли купить именно то, что хотят сами. Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста.

Также Российский Красный Крест открыл горячую линию для помощи в воссоединении семейных связей. На нее могут обратиться граждане, которым не удается связаться со своими родственниками. Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 21:00, бесплатный номер телефона: 8 800 700 44 50.

C целью оказания всесторонней поддержки граждан, прибывших на территорию Российской Федерации сформирован волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ. Помощь вынужденным переселенцам осуществляют волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ, ресурсных добровольческих центров, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодежки ОНФ», представители Российского Красного Креста, РСО, ВОД «Волонтеры-медики» и других добровольческих объединений. Волонтерский корпус #МЫВМЕСТЕ работает круглосуточно и координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, в том числе из других регионов, встрече беженцев из Донбасса, организации условий проживания и психологической поддержки.

Адреса, по которым можно передать помощь вынужденным переселенцам:

Алтайский край: г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 120

Архангельская область: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 98

Астраханская область: г. Астрахань, ул. Володарского, д. 12

Белгородская область: г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, д. 181; г. Губкин, ул. Ленина, д. 4

Волгоградская область: г. Волгоград, ул. Ленина, д. 9, оф. 24

Иркутская область: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 9

Калужская область: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93

Кировская область: г. Киров, ул. Розы Люксембург, д. 59, кв. 29

Красноярский край: г. Красноярск, ул. Енисейская, д. 1

Липецкая область: г. Липецк, ул. Полины Осипенко, д. 18

Московская область: г.о. Воскресенск, ул. Докторова, д. 4, помещения 6,7

Мурманская область: г. Мурманск, ул. Кирова, д. 62а

Ненецкий автономный округ: пос. Искателей, ул. Нефтяников, д. 1а

Нижегородская область: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 27

Новосибирская область: г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4

Омская область: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 9

Орловская область: г. Орел, ул. Полесская, д. 53

Пермский край: г. Пермь, ул. Ленина, д. 15

Псковская область: г. Псков, ул. Советская, д. 85

Республика Адыгея: г. Майкоп, ул. Майкопская, д. 36

Республика Дагестан: г. Махачкала, ул. В. Эмира, д. 8

Республика Карачаево-Черкессия: г. Черкесск, ул. Ленина, д. 144

Республика Крым: г. Симферополь, пр-т Кирова, д. 1

Республика Саха (Якутия): г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 10, 2-ой этаж, актовый зал

Республика Северная Осетия — Алания: г. Владикавказ, ул. Гаппо Баева, д. 25

Республика Тыва: г. Кызыл, ул. Ленина, д. 60−59; Кызылский район, поселок городского типа Каа-Хем, Саянский переулок, д. 2−1

Республика Удмуртия: г. Ижевск, ул. Герцена, д. 6

Республика Хакасия: г. Абакан, ул. Маршала Жукова, д. 7

Республика Чечня: г. Грозный, ул. Брагунская, д. 9

Ростовская область: г. Ростов-на-Дону, ул. Шаповалова, д. 2

Самарская область: г. Самара, ул. Дзержинского, д. 31

Санкт-Петербург: ул. Большая Монетная, д. 30

Саратовская область: г. Саратов, ул. Чапаева, д. 68−70

Свердловская область: г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 2

Севастополь: ул. Гоголя, д. 34

Тверская область: г. Тверь, ул. Крылова, д. 28

Тульская область: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 84

Ульяновская область: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 1

Хабаровский край: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 71, офис 003

Ханты-Мансийский автономный округ: г. Лангепас, ул. Солнечная, д. 17а (ЛГ МАУ «Фортуна»); г. Нефтеюганск, Объездная дорога, д. 24 (автокомплекс «Гараж»); Нефтеюганский район, п. Пойковский 4 мкр., д. 1 (КМЦ «Перспектива»); г. Нижневартовск, ул. Мира д. 80, офис Союз десантников Югры; Нижневартовский район, п. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 6, 1 этаж; г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 8 (КВЦ «Экспо Центр»); г. Мегион, ул. Строителей д. 11/4; г. Радужный, мкр. 2, д. 21а (коворкинг-центр «Мы вместе»); Советский район, п. Советский, ул. Ленина, д. 6 (вход со стороны ул. Калинина); г. Сургут, ул. Бажова д. 16/1; г. Урай, ул. Ленина, д. 97 (ресурсный центр «Доброволец Урая»); г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 4, каб. 165; г. Югорск, ул. 4 лет Победы, д. 11 А (АНО «Гуманитарный Добровольческий Корпус»)

Челябинская область: г. Челябинск, ул. Марченко, д. 11-Б

В большинстве регионов мониторинг потребностей переселенцев осуществляется региональными отделениями РКК на постоянной основе в координации с региональными властями и штабами #МЫВМЕСТЕ. Гуманитарная помощь оказывается в координации с администрацией регионов, Международной Федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) и Международным Комитетом Красного Креста (МККК).

Мониторинг потребностей переселенцев осуществляется на постоянной основе, а гуманитарная помощь оказывается в координации с Международной Федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) и Международным Комитетом Красного Креста (МККК).