Кишинёв, , 14:41 — REGNUM Кишинёву и Тирасполю нужно продолжить диалог по укреплению взаимного доверия. Об этом говорится в заявлении Бюро по реинтеграции Молдавии, обнародованном 5 марта.

Памятник господарю Молдавского княжества Стефану III Великому (Штефан чел Маре) в Бельцах (Молдавия) Gzt.md

В ведомстве отреагировали на призыв Тирасполя к ООН и ОБСЕ признать независимость Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), так как Кишинёв подал заявку на вступление Молдавии в Евросоюз, не учитывая то, что молдавско-приднестровский конфликт разрешён.

В бюро на это ответили, что программы помощи ЕС могут принести пользу для всех жителей региона.

«Приднестровский регион является прямым бенефициаром многих льгот, программ помощи и содействия, которые предлагает Евросоюз», — говорится в сообщении.

Напомним, президент Молдавии Майя Саду направила заявку на вступление в ЕС 3 марта. Она также призвала Брюссель ускорить интеграционные процессы для Молдавии. В Тирасполе это расценили как «точку в процессе урегулирования» конфликта и призвали это оформить на международном уровне, признав независимость ПМР.

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