Москва, , 14:40 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина с первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой в честь ее 85-летнего юбилея, который состоится 6 марта, не планируется. Об этом 5 марта сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Встреча сейчас не планируется. Вы знаете, что всё-таки продолжаются меры предосторожности, связанные с ковидом», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что он не сомневается в том, что глава Российского государства поздравит Терешкову с юбилеем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в планах российского президента Владимира Путина пока нет встреч с представителями иностранных компаний, решивших покинуть российский рынок.