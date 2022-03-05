Мурманск, 5 марта, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В Мурманском морском рыбном порту вырос грузооборот, сообщает пресс-служба предприятия.

Alessio Re Мурманский порт

Так, в феврале общий грузооборот порта составил 14,7 тысячи тонн, что на 43,5% больше по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года.

«В этом году на показатели естественным образом повлияла долгожданная, как и для потребителей, так и для рыбаков — мойвенная путина. Благодаря пришедшему в конце месяца транспортному судну «Арктик Спирит» с более чем двумя тысячами тонн «народной» рыбки на борту, нам удалось нарастить темпы и, вместе с тем, улучшить результаты работы», — заявил начальник перегрузочного комплекса порта Эдуард Малашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе грузооборот товаров, переваленных Мурманским морским рыбным портом, составил 24,1 тысячи тонн, в числе которых 23,8 тысячи тонн составила рыба и морепродукты.