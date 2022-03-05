Москва, , 14:46 — REGNUM Украинские националисты не позволяют мирному населению покидать города по гуманитарным коридорам, об этом 5 марта сообщает Минобороны России.

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Глава Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что Мариуполь должны были покинуть 200 тыс. человек, а Волноваху — 15 тыс. человек. Однако к открытым гуманитарным коридорам не прибыл никто.

Гуманитарная обстановка на Украине стремительно ухудшается и продолжает принимать катастрофические масштабы, подчеркнули в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что Мариуполь смогли покинуть четыре человека. Они рассказали о людях, которые не могут выбраться из подвалов разрушенных домов.

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