Волноваха, Украина, , 17:40 — REGNUM В ожесточённых боях за город Волноваха на стороне ВСУ принимает участие отряд грузинских наёмников, сообщает 5 марта военный корреспондент Семён Пегов в своём youtube-канале WarGonzo.

Автомат Калашникова brian.ch

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Отряд грузинских боевиков под названием «Грузинский легион», насчитывающий в своём составе около 60 человек, блокирован подразделениями Народной милиции ДНР в Волновахе. Пегов утверждает, что 15 грузинских наёмников было уже убито за последние дни в ходе жестоких боёв на Донбасском фронте.

Напомним, что «Грузинский национальный легион» был создан в 2014 году президентом Национальной федерации смешанных единоборств Грузии Мамукой (Ушанги) Мамулашвили. В его состав входило около 100 человек. Легион принимал активное участие в боевых действиях на Востоке Украины. До настоящего времени было известно о гибели, по меньшей мере, шести грузинских наёмников. Следует отметить, что родной сестрой Мамуки Мамулашвили является Нона Мамулашвили, депутат парламента Грузии.