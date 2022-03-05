Москва, , 14:39 — REGNUM Законопроект об ответственности за фейки о действиях российских вооруженных сил будет распространен на действия Росгвардии и других участников специальной военной операции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта, об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Росгвардия Rosgvard.ru

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«В ближайшее время постараемся доработать новую редакцию, которая коснётся не одной Росгвардии, но и других государственных военных (и не только) организаций, задействованных в операции», — отметил Хинштейн.

Он отметил, что подразделения Росгвардии обеспечивают общественный порядок на освобождённой территории, охраняют объекты инфраструктуры и жизнедеятельности, сопровождают колонны с гуманитарными грузами.

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за дезинформацию о деятельности Вооруженных сил России, поправки предполагают уголовную ответственность на срок до 15 лет.

Также Госдума приняла поправки о наказании за дискредитацию использования Вооруженных сил Росси, в том числе за призывы к воспрепятствованию использования войск.

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