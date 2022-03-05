5 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Бела Ковач, , 15:19 — REGNUM 53 процента венгров считают, что венгерское правительство в первую очередь служит интересам России. Годом ранее так думала лишь четверть респондентов. Обследование проводилось до начала нынешних событий на Украине.

Венгрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Репрезентативный опрос по заказу Иштвана Уйхейи, члена Европарламента, был проведен институтом Publicus, который можно связать с левыми. В центре внимания опроса была внешняя политика Венгрии. Всего с 3 по 14 февраля, было опрошено 2006 человек.

67 процентов опрошенных предпочитают согласиться с тем, что венгерское правительство служит интересам России, поэтому они разрушают европейское единство, подвергая опасности и союз, и Венгрию. Так думают девять из десяти оппозиционных избирателей и каждый десятый сторонник правящей партии Виктора Орбана.

53 процента считают, что венгерское правительство в первую очередь служит интересам России. Годом ранее так думала лишь четверть респондентов.

84 процента ценят мир и сотрудничество между государствами — членами ЕС.

По мнению 82 процентов, Венгрия по ценностям принадлежит к Западу и должна туда идти.

71 процент склонен не согласиться с тем, что Венгрии следует сблизиться с Россией и отдалиться от ЕС и США.

88 процентов говорят, что членство в НАТО обеспечивает безопасность, поэтому сотрудничество с альянсом важно.

Владимир Путин и Виктор Орбан Официальное интернет-представительство президента России

Измерялась и оценка правительства, уже после 24 февраля. Неудивительно, что шесть из десяти активных избирателей (61 процент) заявили, что Виктор Орбан может лучше представлять интересы Венгрии в текущем российско-украинском конфликте.

Согласно последнему опросу института, менее половины (43%) сторонников левого премьер-министра также считают, что он больше подходит для этого. Около четырех пятых (80 процентов) венгров не стали бы предлагать оружие Украине.