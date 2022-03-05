Бела Ковач, 5 марта 2022, 15:19 — REGNUM 53 процента венгров считают, что венгерское правительство в первую очередь служит интересам России. Годом ранее так думала лишь четверть респондентов. Обследование проводилось до начала нынешних событий на Украине.
Репрезентативный опрос по заказу Иштвана Уйхейи, члена Европарламента, был проведен институтом Publicus, который можно связать с левыми. В центре внимания опроса была внешняя политика Венгрии. Всего с 3 по 14 февраля, было опрошено 2006 человек.
- 67 процентов опрошенных предпочитают согласиться с тем, что венгерское правительство служит интересам России, поэтому они разрушают европейское единство, подвергая опасности и союз, и Венгрию. Так думают девять из десяти оппозиционных избирателей и каждый десятый сторонник правящей партии Виктора Орбана.
- 53 процента считают, что венгерское правительство в первую очередь служит интересам России. Годом ранее так думала лишь четверть респондентов.
- 84 процента ценят мир и сотрудничество между государствами — членами ЕС.
- По мнению 82 процентов, Венгрия по ценностям принадлежит к Западу и должна туда идти.
- 71 процент склонен не согласиться с тем, что Венгрии следует сблизиться с Россией и отдалиться от ЕС и США.
- 88 процентов говорят, что членство в НАТО обеспечивает безопасность, поэтому сотрудничество с альянсом важно.
Измерялась и оценка правительства, уже после 24 февраля. Неудивительно, что шесть из десяти активных избирателей (61 процент) заявили, что Виктор Орбан может лучше представлять интересы Венгрии в текущем российско-украинском конфликте.
Согласно последнему опросу института, менее половины (43%) сторонников левого премьер-министра также считают, что он больше подходит для этого. Около четырех пятых (80 процентов) венгров не стали бы предлагать оружие Украине.