Гусиноозёрск, Бурятия, 5 марта, 2022, 14:37 — ИА Регнум. 5 марта жители Гусиноозёрска в Бурятии простились с земляком, старшим лейтенантом Ильёй Семёновым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии Церемония прощания с офицером, погибшим на Украине. Бурятия

Проводить героя в последний путь со всеми воинскими почестями пришли родные, близкие, сослуживцы и обычные горожане. По словам брата военнослужащего, Артёма Семёнова, офицер погиб как настоящий герой, спасая сослуживцев.

«Находясь под плотным обстрелом, в горящей боевой машине, он не кинул своих боевых товарищей, вытащил и спас нескольких человек. Но взрыв и осколки, конечно, остановили его жизнь навсегда», — рассказал он, добавив, что его пример послужит многим молодым людям и девушкам.

Соболезнования родным выразил глава республики Алексей Цыденов. Он отметил, что Илья Семёнов погиб, защищая не только своих товарищей, но и простых граждан, жителей Донбассе.