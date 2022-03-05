Москва, , 14:47 — REGNUM У вооружённых сил Донецкой Народной Республики (ДНР) есть успехи в освобождении Мариуполя. Об этом 5 марта заявил военный корреспондент Семён Пегов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Находясь на месте событий, он сообщил, что населенный пункт захватили неонацисты, которые не выпускают из него мирное население. Это значительно замедляет продвижение освободительной операции, но не способно остановить её.

«Сейчас два главных события — это зачистка Волновахи и Мариуполя. Самые свежие данные из Мариуполя говорят, что наши зачистили завод имени Ильича в Мариуполе. Это город в городе — большая промышленная зона. Это было серьезное препятствие на пути наших вооружённых сил. То, что этот участок взят и ребята там закрепляются — это серьезный шаг, чтобы и дальше освобождать Мариуполь. В Волновахе также улица за улицей освобождается», — сказал Пегов.

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