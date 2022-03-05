Тольятти, Самарская область, , 14:58 — REGNUM Автопробег в поддержку специальной операции России на Украине состоялся в Тольятти. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

Автопробег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Жители города украсили автомобили символами российской армии — буквами «Z», «V», флагами России. Они проехали от Комсомольского района до Автозаводского. Автопробег завершился около Парка Победы. Здесь участника акции возложили цветы в память о погибших жителях ЛНР и ДНР.

«Сегодня делаем благое дело — поддерживаем президента нашей страны Владимира Владимировича Путина и армию Российской Федерации, наших ребят, которые сейчас освобождают Украину. Все национальные центры города поддерживают спецоперацию на Донбассе», — приводит пресс-служба слова председателя единого совета национально-культурных объединений Тольятти Юрия Демкина.

В пробеге приняли участие члены общественных организаций, национально-культурных центров города, члены Федерации Бокса и казаки.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.