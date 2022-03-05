София, , 14:36 — REGNUM В течение последних нескольких месяцев никаких масштабных атак на болгарские компьютерные сети, в том числе и со стороны России, в Болгарии зарегистрировано не было. Об этом заявил министр электронного управления и защиты информационного пространства Болгарии Божидар Божанов, передает 5 марта софийская газета «Факты».

Интернет Acf.ua

По словам Б. Божанова, в настоящее время киберпространство страны «является практически неуязвимым», поскольку любые попытки взлома местных сетей успешно пресекаются.

«В Болгарии были попытки взлома системы «зеленых сертификатов» (документов о вакцинации от COVID-19), однако они носили хаотичный характер, — резюмировал, в частности, он. — Российские хакеры к дестабилизации работы ряда сайтов в нашей стране прямого отношения не имеют».

Напомним, ранее представители болгарской оппозиции обвинили российских компьютерных специалистов в перебоях с функционированием интернета в Болгарии.