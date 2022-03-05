Кемерово, , 14:35 — REGNUM В Кемеровской области готовы предоставить рабочие места беженцам из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

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«Регион готов принять и трудоустроить 1500 человек, — говорится в сообщении. — Среди прибывающих жителей ЛНР и ДНР в основном женщины и пожилые люди».

Отмечается, что несколько кемеровских компаний уже подтвердили готовность принять их.