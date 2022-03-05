Москва, 5 марта, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В трёх московских аэропортах задержали и отменили 151 авиарейс, сообщает 5 марта сервис «Яндекс.Расписания».

(сс) rawpixel В аэропорту

По данным на 14:30, во «Внуково» задержано 20 рейсов, отменено 30 рейсов, в «Домодедово» задержано 17 рейсов, отменено 25 рейсов, в «Шереметьево» задержано 29 рейсов, отменено 30 рейсов.

Массовые изменения в расписании в столичных аэропортах фиксируются уже несколько дней после объявления санкций в отношении России странами Запада.