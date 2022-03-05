Санкт-Петербург, 5 марта, 2022, 14:43 — ИА Регнум. У станций метро в центре Санкт-Петербурга волонтёры раздадут жителям города георгиевские ленты. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Северной столицы.

Георгиевская лента

Планируется раздать прохожим 50 тыс. символов Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Волонтёры будут работать с 17:00 до 18:00 у станций метро «Площадь Восстания», «Маяковская», «Невский проспект», «Технологический институт», а также на пересечении «Сенной», «Спасской» и «Садовой».

Напомним, георгиевская лента раздаётся в Российской Федерации в рамках одноимённой акции с 2005 года.