Кировск, Мурманская область, 5 марта, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Мурманской области зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 балла.

Орленок Иван Сергеевич Карта Мурманской области

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки произошли 5 марта в 3:13 по московскому времени.

Эпицентр подземных толчков находился в 21 км восточнее Кировска в районе посёлка Коашва.

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