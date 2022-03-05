Париж, 5 марта, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Президент Франции, недавно объявленный кандидатом на второй президентский срок, продолжает раскрывать контуры своей предвыборной кампании, передает BFM TV.

En.kremlin.ru Эммануэль Макрон

Во Франции представлен плакат уходящего президента с предвыборным лозунгом: «Эммануэль Макрон с вами».

Глава государства совершит первую поездку в качестве кандидата в президенты Франции в Иль-де-Франс.

Напомним, президент Франции по-прежнему остается главным фаворитом на этих президентских выборах. По крайней мере 30% жителей Франции готовы проголосовать за Эммануэля Макрона, согласно опросам.