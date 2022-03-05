Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM Уголовное дело в отношении 24-летнего петербуржца, который во время несанкционированной акции у Гостиного двора в центре Санкт-Петербурга распылил содержимое перцового баллончика в лицо полицейскому, передано в суд. На следствие по этому делу понадобилось всего трое суток. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело 63.мвд.рф

24-летний бармен, в свободное время занимающийся переводами, Захар Татуйко был задержан полицейскими 3 марта, на следующий день после того как он распылил баллончик в лицо 33-летнего командира взвода №1 первой роты второго батальона специального полка полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Блюстителю порядка причинили физическую боль и телесные повреждения в виде контактного дерматита, вызванного токсическим действием перцового газа.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Четвертого марта Куйбышевский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Татуйко. А уже 5 марта ГСУ СКР по Петербургу сообщило, что следствием собрана достаточная доказательственная база.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — подытожили в ведомстве.

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