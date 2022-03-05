Ярославль, 5 марта 2022, 14:53 — REGNUM В Ярославской области Тутаевский районный суд признал молодого человека виновным в жестоком обращении с животными. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.
В конце сентября 2021 года в социальных сетях ярославского райцентра появилось видео, на котором жители Тутаева спасали из запертой квартиры собаку. Животное тогда передали волонтёрам, которые доставили его в ветеринарную клинику в Ярославль. В квартире обнаружили умершего от голода кота. Владельца нашли позднее, он свою вину признал. В суд дело передали в начале февраля 2022 года.
Приговор в законную силу не вступил.
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