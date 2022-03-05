Ростов-на-Дону, 5 марта, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Спекулянты начали продавать билеты на матч «Ростов» — «Сочи», несмотря на то, что выдавались они бесплатно. Президент жёлто-синих Арташес Арутюнянц призвал болельщиков не идти на поводу у перекупщиков.

Fc-rostov.ru Болельщики

«В знак благодарности болельщикам руководством клуба было принято решение сделать билеты на матч против «Сочи» бесплатными. Однако некоторые лица, воспользовавшись данной ситуацией, начали продавать бесплатные билеты в онлайн-сервисах. Считаю эти поступки абсолютно неприемлемыми и недопустимыми. Прошу наших болельщиков не приобретать билеты у спекулянтов», — отметил президент ФК «Ростов».

6 и 7 марта футбольные фанаты смогут получить бесплатные билеты в кассах стадионов «Ростов Арена» и «Олимп» имени Виктора Понедельника.