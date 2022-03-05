Вильнюс, , 14:30 — REGNUM Количество военных Североатлантического альянса в Литве выросло до 3 тысяч и продолжит расти. Об этом в эфире LRT 5 марта заявил министр обороны республики Арвидас Анушаускас.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Количество военных НАТО в Литве выросло до 3 тысяч, и оно постоянно увеличивается и будет увеличиваться», — сказал Анушаускас.

Он подчеркнул, что для текущей ситуации «этих сил вполне достаточно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что с учётом ситуации на Украине восточный фланг НАТО необходимо укрепить. По его словам, следует пересмотреть философию, структуру и составные элементы позиции Североатлантического альянса на восточном фланге, так как эта позиция определялась в совершенно иных условиях. Российские войска «находятся на Украине и в Белоруссии», к этому нужно адаптироваться, подчеркнул Ауреску.

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Добавим, что в свою очередь Болгария выступила против увеличения присутствие иностранного военного контингента НАТО на своей территории, поскольку в данный момент для этого нет необходимости.

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