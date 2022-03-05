Москва, , 14:30 — REGNUM Украинские власти не торопятся пользоваться гуманитарными коридорами. Об этом 5 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Создаётся впечатление по этому и некоторым похожим эпизодам, что украинский режим не прочь удерживать иностранцев и в целом мирных граждан в качестве заложников», — заявил Лавров.

«Но сейчас эта работа ведётся чуть более ответственно, потому что позавчера в Беловежской пуще на переговорах между российской и украинской делегациями, к всеобщему удовлетворению, было объявлено, что есть согласие по вопросам создания гуманитарных коридоров», — указал он.

По его словам, российская сторона рассчитывала на то, что эта договорённость будет чётко выполнялась и приложила все необходимые усилия для этого.

«Но вот сегодня в соцсетях появляется информация, в Донецкой Народной Республике сообщили о том, что власти Мариуполя отказываются предоставлять жителям возможность уйти по гуманитарному коридору», — отметил глава МИД РФ.