Кострома, , 14:55 — REGNUM В Костромском регионе за год суды вынесли 0,8% оправдательных приговоров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Костромском областном суде. Средний процент по России при этом — 0,3%.

Зал заседаний в Костромском областном суде Пресс-служба суда

За этот период районными судами области было рассмотрено 2 427 уголовных дел в отношении 2 592 лиц. В 83% случаев подсудимые услышали обвинительные приговоры. Ещё 15% дел были прекращены в связи с детальным раскаянием подсудимых, примирением с потерпевшими, заменой уголовного наказания штрафом. В 27 случаях (1%) фигуранты были признаны невменяемыми, их отправили на принудительное лечение.

Количество оправдательных приговоров за последние три года в Костромской области увеличилось на 0,6%. Так, в 2019 году были оправданы 5 человек или 0,2% обвиняемых по уголовным делам, в 2020 — 9 лиц или 0,3%.

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