Осло, 5 марта, 2022, 14:26 — ИА Регнум. К минимуму сведет свои контакты с российскими властями Норвегия из-за спецоперации Вооруженных сил России по защите Донбасса. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба норвежского МИД.

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Уточняется, что российская спецоперация по защите республик Донбасса привела к тому, что «Норвегия сократит контакты с российскими властями до минимума, как и другие европейские страны и союзники».

При этом отмечается, что норвежскими властями будет сохранено необходимое сотрудничество для обеспечения безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в планах российского президента Владимира Путина пока нет встреч с представителями иностранных компаний, решивших покинуть российский рынок.