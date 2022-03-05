Красногорск, , 14:23 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 5 марта сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 101. Следом за Одинцово идёт Красногорск, в котором подтверждено заражение новой инфекцией 69 человек. На третьем месте расположились Мытищи, где COVID-19 диагностировали у 67 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1 409 новых случаев заражения коронавирусом.

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