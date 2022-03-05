Екатеринбург, 5 марта, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Задержанный в Екатеринбурге блогер-патриот Сергей Колясников освобождён из полиции. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

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«На свободе. Подробности потом», — отметил блогер.

Как сообщало ИА REGNUM, задержали Колясникова днём 5 марта. С начала спецоперации России по защите Донбасса он активно освещает происходящее на Украине, в ДНР и ЛНР., в связи с чем, ему уже поступали угрозы от украинских националистов.