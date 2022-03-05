Псков, , 14:47 — REGNUM За прошедшие сутки в стационары Псковской области доставили 40 пациентов с ковидным диагнозом, что на одного человека больше, чем сутками ранее. Об этом 5 марта сообщили в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом губернатор области Михаил Ведерников отметил, что «загрузка коечного фонда составляет порядка 75%». В регионе более 40 человек проходят лечение в отделениях реанимации, а к аппарату ИВЛ подключён только один пациент.

По данным региональной статистики, в Псковской области выявили 751 случай заражения коронавирусом. Это на 39 случаев меньше, чем за 3 марта. Только в Пскове зафиксировали 250 новых заболеваний ковидом.

За сутки скончались от ковида, как основной причины смерти, семь пациентов. Этот показатель на три человека больше, чем за предыдущие сутки. Смертность от ковида в регионе пока колеблется в пределах этих чисел.

По выздоровлению от COVID-19 выписаны за сутки 1209 пациентов, что на шесть человек меньше, чем сутками ранее. Пока статистика выздоровлений удерживает высокие показатели для региона.

За всё время пандемии на территории Псковской области выявили 100 720 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончались 1603 человек, а выздоровели 83 689 пациентов.

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