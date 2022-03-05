Элиста, , 14:20 — REGNUM В Калмыкии осуждённый, отбывающий наказание в колонии №2, напал на сотрудника исправительного учреждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР.

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

Следователи полагают, что утром 21 февраля 2022 года во время внеплановой проверки в жилой секции осуждённый стал угрожать заместителю дежурного помощника начальника учреждения, затем толкнул его и ударил младшего инспектора группы надзора отдела безопасности колонии.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника колонии в связи с осуществлением им служебной деятельности.