Элиста, 5 марта, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В Калмыкии осуждённый, отбывающий наказание в колонии №2, напал на сотрудника исправительного учреждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

Следователи полагают, что утром 21 февраля 2022 года во время внеплановой проверки в жилой секции осуждённый стал угрожать заместителю дежурного помощника начальника учреждения, затем толкнул его и ударил младшего инспектора группы надзора отдела безопасности колонии.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника колонии в связи с осуществлением им служебной деятельности.