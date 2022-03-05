Кемерово, , 14:20 — REGNUM В Юрге новосёлами нового социального 28-квартирного дома по улице Ленинградской стали дети-сироты и переселенцы из аварийного жилфонда. Четырёхэтажку возвели на месте частных аварийных домов, сообщили в региональном правительстве.

Социальный многоквартирный дом в Югре Администрация правительства Кемеровской области

«Опасных аварийных строений на территории Кузбасса быть не должно, — заявил губернатор региона Сергей Цивилёв. — Эти дома не только портят облик региона, но и представляют реальную угрозу для жизни и здоровья людей».

На строительство дома из консолидированного бюджета направлено 58,8 млн рублей.