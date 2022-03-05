Москва, , 14:31 — REGNUM Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ запустило сбор информации о срочных мерах поддержки, необходимых ИТ-компаниям. При авторизации соответствующую форму представители отрасли могут заполнить на портале Госуслуг.

IT Иван Шилов © ИА REGNUM

Представителей компаний призывают рассказать о проблемах, с которыми, они сталкиваются и сообщить о необходимых ресурсах для их решения. Также участники опроса могут предложить для реализации новые проекты и меры поддержки.

«Мы в режиме онлайн проводим мониторинг ситуации в ИТ-отрасли и получаем обратную связь о проблемах, с которыми сталкиваются компании. Сбор информации от участников рынка на Госуслугах запущен как для максимально оперативного реагирования, так и для разработки новых мер поддержки», — пояснил замглавы Минцифры России Максим Паршин.

«В условиях стремительно нарастающего санкционного давления на Российскую Федерацию, отечественный ИТ-бизнес подвергается целенаправленному экономическому давлению со стороны внешних сил», — подтвердил исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев (АПКИТ).

В письме, направленном в адрес первого заместителя председателя правительства РФ Андрею Белоусова, участники ИТ-рынка обозначили ряд срочных антикризисных предложений. В частности, правительство просят предоставить возможность реструктуризации кредитов с плавающей ставкой, зафиксировав ставку по результатам пересчета на 18 февраля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» будут созданы благоприятные условия для развития и внедрения цифровых технологий на основе отечественных разработок за счет комплексной системы мер государственной поддержки ИТ-стартапов и разработчиков программного обеспечения, а также стимулировании спроса компаний различных отраслей экономики на ИТ-решения.

Порядка 100 млрд рублей льготных кредитов будет выдано на проекты по цифровой трансформации, за счет программы льготного лизинга будет обеспечено внедрение цифровых технологий и платформенных решений преимущественно отечественного происхождения. Работа в данном направлении усилена в связи с новыми антироссийскими санкциями.