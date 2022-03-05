Бишкек, , 14:17 — REGNUM В социальных сетях и некоторых СМИ распространяется информация о том, что находящихся в России граждан Киргизии якобы призывают на военную службу в российскую армию. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел республики сегодня, 5 марта.

МИД Киргизии

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В ведомстве подчёркивают, что призыв граждан Киргизии на военную службу осуществляется исключительно и только на территории Киргизской Республики, а потому находящиеся на территории России киргизстанцы не могут быть призваны российскими органами для прохождения военных сборов, в том числе в зону боевых действий.

«К настоящему времени в дипломатические и консульские учреждения Киргизии в России подобного характера сообщения и обращения от граждан Киргизской Республики не поступали», — констатирует киргизский МИД.

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