Уфа, , 14:19 — REGNUM Индивидуального предпринимателя осудили за мошенничество в Башкирии. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Кухня в двухкомнатной квартире Дарья Антонвоа © ИА REGNUM

Сообщается, что фигурант уголовного дела занимал должность руководителя ООО «Энли».

В суде было установлено, что в г. Нефтекамске с июня по октябрь 2019 года он заключал с жителями договоры на производство и поставку кухонной мебели, встроенной техники к ней. При этом сумма взносов варьировалась от 60 до 350 тысяч рублей.

Сообщается, что обвиняемый получил от 21 лица свыше двух млн рублей. При этом он не исполнил свои обязательства, а деньги потратил на свои нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Свою вину мужчина не признал.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также с обвиняемого был взыскан причиненный ущерб.

Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии сотрудников колледжа обвинили в мошенничестве.