Красногорск, , 14:16 — REGNUM В медицинские учреждения Московской области доставлен 191 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 5 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 170 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 5 884 человека выздоровели после COVID-19.

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