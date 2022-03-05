Москва, , 14:16 — REGNUM Решение ограничить продажу товаров в одни руки, вероятно, поможет ретейлерам обеспечить беспрерывное наличие товаров на полках в течение дня заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова.

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«Поскольку доставка товаров со складов и их последующая выкладка в торговом зале занимает время, закупка в больших, тем более оптовых объемах из розничных залов может вызвать временное отсутствие товаров на полках.

Это, в свою очередь, вызовет еще больший продуктовый ажиотаж у розничных покупателей.

Ретейлеры, будь то мелкооптовые или розничные, могут нарастить частоту доставки товаров со складов и направить на пополнение торговых залов больше ресурсов.

Однако ажиотажный спрос делает прогнозирование потребности в товарах трудоемким и неточным процессом.

Ограничения по отпуску товаров могут способствовать обеспечению доступности товара для более широкого круга покупателей», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшие торговые сети России попросили разрешения ограничить продажу ряда категорий товаров в одни руки для борьбы со спекуляциями, заявили в Минпромторге.

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