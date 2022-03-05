Рязань, 5 марта, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки выписали после выздоровления 898 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 марта в федеральном оперативном штабе. Направлены в стационары ещё 69 человек. Зарегистрировано 11 летальных исходов.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

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Всего в Рязанской области выявлено 105 230 носителей инфекции. Завершили лечение выздоровлением 91 294 жителя. От осложнений при коронавирусе в регионе скончался 3 081 человек.

По данным оперативной рабочей группы правительства региона показатель охвата тестированием на COVID-19 составляет 305,13 на 100 тысяч населения, темп прироста инфекции за сутки — 0,69%.