Амстердам, 5 марта, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Угрозы физической расправы поступают послу России в Нидерландах и сотрудникам российского посольства. Об этом 5 марта сообщил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин в эфире Первого канала.

Ruspekh.ru Александр Шульгин

«В мой адрес, в адрес военного атташе и еще трех старших дипломатов нашего посольства прислали письма с белым порошком», — сказал он.

Также российский посол добавил, что 4 марта на территорию консульского отдела российской дипмиссии было заброшено самодельное взрывное устройство с газовым баллоном, которое не сработало из-за того, что у него погас фитиль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что зарубежные компании постепенно вернутся на российский рынок и будут заинтересованы в том, чтобы нагонять упущенное.