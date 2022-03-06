Алексей Мальгавко, 6 марта 2022, 13:23 — REGNUM В тайге полно лесных сокровищ. Кедр, сосна, лиственница — древесина этих сибирских растений очень ценится в строительстве и мебельной промышленности. Север Омской области сплошь усеян густой тайгой, поэтому мужчины, проживающие в местных селах, чаще всего занимаются заготовкой леса. В деревнях платят мало, или работу и вовсе не найти, а на лесном промысле можно неплохо заработать.

20-тонная машина вывозит лес по зимнику
20-тонная машина вывозит лес по зимнику
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Лесоруб в жилом вагончике
Лесоруб в жилом вагончике
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Вальщик деревьев работает в лесу
Вальщик деревьев работает в лесу
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Сучкорез во время работы
Сучкорез во время работы
Сучкорез во время работы
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Сучкорез во время работы
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Сваленный лес
Сваленный лес
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Для вырубки драгоценных пород леса, как правило, отводят труднодоступные места глубоко в тайге, среди болот. Поэтому вывезти древесину можно только в зимний период, когда грязь на морозе твердеет и покрывается снегом. Как правило, делянки находятся на другой стороне полноводной сибирской реки, так что вывозят лес по ледовой переправе через Иртыш. Груженая машина весит 20 тонн, поэтому ходит только по толстому льду.

Балки (срубленные вагончики), где живут лесорубы
Балки (срубленные вагончики), где живут лесорубы
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Работа по заготовке леса идет, пока светло. Вечером лесники отдыхают
Работа по заготовке леса идет, пока светло. Вечером лесники отдыхают
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Для того, чтобы позвонить родственникам, лесники уходят примерно за километр от делянки, где иногда ловит связь
Для того, чтобы позвонить родственникам, лесники уходят примерно за километр от делянки, где иногда ловит связь
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Работник лесозаготовки возвращается к деляне после звонка домой
Работник лесозаготовки возвращается к деляне после звонка домой
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Жилой вагончик лесников
Жилой вагончик лесников
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Зима — «горячее» время у сибирских лесников, так что они живут прямо в тайге, вахтами. На делянке, которую я посетил, постоянно находится пять человек. В будние дни они живут в лесу, а на выходные уезжают домой. Спят заготовщики в деревянных балках (срубленные вагончики), которые переезжают от делянки к делянке. В одном таком перевозном домики живут два-три человека, топят печь, готовят еду и смотрят телевизор в свободное от работы время. Что было для меня удивительно, так это цифровые каналы в глухом лесу, где не ловит сотовая связь.

Жилой вагончик, телевизор показывает 20 каналов
Жилой вагончик, телевизор показывает 20 каналов
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Работник лесозаготовки рубит дрова для печки
Работник лесозаготовки рубит дрова для печки
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Лесоруб прибирается в балке (жилом вагончике)
Лесоруб прибирается в балке (жилом вагончике)
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Жилой вагончик, телевизор показывает 20 каналов
Жилой вагончик, телевизор показывает 20 каналов
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Лесники смотрят телевизор вечером после работы
Лесники смотрят телевизор вечером после работы
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM