Красногорск, , 14:09 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 5 884 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 5 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 868 511 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 946 109.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 5 марта число жертв COVID-19 увеличилось на 15 человек.

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